عملیات آشکارسازی و مشخص‌سازی محدوده پل‌ها در محور‌های مواصلاتی شهرستان بهاباد با نصب علائم و فلش‌های راهنما بر روی خاکریز پل‌ها به همت راهداران این شهرستان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد، عملیات آشکارسازی و مشخص‌سازی محدوده پل‌ها در محور‌های مواصلاتی شهرستان بهاباد با نصب علائم و فلش‌های راهنما بر روی خاکریز پل‌ها به همت راهداران این شهرستان اجرا شد.

این اقدام با هدف ارتقای دید رانندگان، هدایت صحیح وسایل نقلیه، پیشگیری از انحراف خودرو‌ها و افزایش ضریب ایمنی تردد توسط عوامل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بهاباد انجام شده است.