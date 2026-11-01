مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از جلوگیری از هدررفت ۳۱ لیتر آب در ثانیه با اجرای عملیات نشت‌یابی در ۵۰۰ کیلومتر از شبکه توزیع، خطوط انتقال و انشعابات آب استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ابوالفضل رحیمی با تشریح عملکرد شش‌ماهه این شرکت اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال، ۵۱ حلقه چاه بهسازی و مهندسی مجدد شد و ۱۴۱ دستگاه الکتروپمپ چاه نیز تعویض شد.

او افزود: همچنین عملیات ویدئومتری ۵۶ حلقه چاه انجام گرفت و ۱۴۷ دستگاه کلرزن و سامانه گندزدایی به‌منظور حفظ کیفیت بهداشتی آب شرب مورد تعمیر قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت حوادث شبکه آب اظهار کرد: در این مدت، ۶ هزار و ۷۷۱ مورد حادثه در شبکه توزیع آب، ۱۰ هزار و ۴۳۹ مورد در انشعابات آب و ۳۳۷ مورد در خطوط انتقال شناسایی و رفع شد.

رحیمی ادامه داد: در راستای بهبود عملکرد شبکه توزیع و کاهش هدررفت آب، بیش از ۴۰۰۰ هزار دستگاه کنتور خراب مشترکین و ۵۴۴ رشته انشعاب فرسوده استانداردسازی یا تعویض شد. همچنین ۱۳۶ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و تعیین تکلیف شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ کیفیت آب شرب و رعایت الزامات بهداشتی افزود: ۲۱۴ کیلومتر از شبکه توزیع و ۱۱۹ کیلومتر از خطوط انتقال آب شست‌وشو شد. همچنین ۱۶ باب مخزن شست‌وشو و عملیات مرئی‌سازی ۹۵ دستگاه شیرآلات شبکه توزیع و ۶ دستگاه شیرآلات خطوط انتقال آب انجام گرفت.

رحیمی در پایان، مشارکت مردم در مدیریت مصرف آب را ضروری دانست و گفت: حفاظت از منابع آبی در کنار اقدامات اجرایی شرکت، به همراهی مشترکین و مصرف مسئولانه آب وابسته است و صرفه‌جویی در مصرف و استفاده صحیح از منابع آبی می‌تواند نقش مؤثری در پایداری خدمات آبرسانی به شهروندان استان داشته باشد.