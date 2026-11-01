به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی هزار و ۱۶۸ اصله نهال در مدارس شهرستان بستک به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب کاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بستک گفت: این اقدام با هدف ایجاد نشاط و پویایی در محیط مدارس، ترویج فرهنگ درختکاری، تقویت روحیه امیدآفرینی و زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت و گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ شهید دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب صورت گرفت.

سرهنگ پاسدار محمدرسول جلالی افزود: این حرکت فرهنگی و زیست‌محیطی، گامی برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت دانش‌آموزان در ساختن آینده‌ای سبز و امیدبخش است.

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