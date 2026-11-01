پارسا شهشهانی، نماینده شنای ایران در ماده ۲۰۰ متر کرال پشت بازی‌های المپیک جوانان داکار، عنوان نایب‌قهرمانی و نشان نقره را از آن خود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پارسا شهشهانی، نماینده شنای ایران در فینال ماده ۲۰۰ متر کرال پشت بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۲ ثانیه و ۷۴ صدم ثانیه، پس از آریل موچیراهوندو از نیوزیلند که با زمان یک دقیقه و ۵۹ ثانیه و ۱۵ صدم ثانیه به مقام قهرمانی رسید، عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره را از آن خود کرد.

همچنین نیکولائوس پاپاتئودورو از یونان با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۳ ثانیه و ۲۳ صدم ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت و صاحب مدال برنز شد.

نماینده ایران در این رقابت موفق شد با اختلاف ۴۹ صدم ثانیه نسبت به شناگر یونانی، جایگاه دوم را از آن خود کند و مدال نقره بازی‌های المپیک جوانان را به دست آورد.