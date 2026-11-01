مدیرکل مدیریت بحران استان یزد: در سال ۱۴۰۴، استان یزد با ۳ مورد حادثه معدنی منجر به ۸ مصدوم، ۳ مورد گرد و غبار و طوفان منجر به تصادف زنجیره‌ای، ۱ مورد زلزله و ۱ مورد سیلاب مواجه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، احسان بالاکتفی، با اشاره به حوادث سال گذشته در استان یزد اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴، استان یزد با ۳ مورد حادثه معدنی منجر به ۸ مصدوم، ۳ مورد گرد و غبار و طوفان منجر به تصادف زنجیره‌ای، ۱ مورد زلزله و ۱ مورد سیلاب مواجه بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی از «واکنش» به «پیشگیری» و با هماهنگی اداره کل مدیریت بحران استان یزد، تصریح کرد: با توجه به آمار ۸ نفر مصدوم با منشأ انسان‌ساخت، تقویت ایمنی معادن، آموزش کارگران، مدیریت بحران‌های جوی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها می‌تواند خسارات سال‌جاری را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد افزود: با توجه به پراکندگی حوادث در هر چهار فصل سال، آمادگی دائمی دستگاه‌های امدادی خدماتی و انجام مسئولیت‌های تخصصی امری ضروری می‌باشد.