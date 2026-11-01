مسئول دفتر رهبر معظم انقلاب در قم با حضور در منزل خانواده شهید امیر سپهبد عبدالرحیم موسوی، سلام و تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت پدر این شهید والامقام را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت السلام و المسلمین محمدی عراقی، با حضور در منزل خانواده شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی، درگذشت پدر این شهید والامقام را تسلیت گفت و سلام و پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب را به خانواده وی ابلاغ کرد.

در این دیدار، به رسم همیشگی رهبر شهید در دیدار با خانواده شهدا، قرآنی به خانواده شهید موسوی اهدا شد؛ هدیه‌ای که خواهر شهید از آن به عنوان بهترین هدیه یاد کرد.

گفتنی است پدر شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی، هشت ماه پس از شهادت فرزندش دار فانی را وداع گفت.