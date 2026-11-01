استاندار چهارمحال و بختیاری در سفر به شهرستان کوهرنگ از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خویه بازدید کرد و در دیدار با مردم روستا، تکمیل محور ارتباطی، تأمین آرد، تقویت ماشین‌آلات راهداری، تثبیت مناطق رانشی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی دهستان موگویی را از اولویت‌های پیگیری مدیریت استان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری مردانی، با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مطالبات مناطق روستایی و عشایری، پیگیری تکمیل محور ارتباطی، تأمین آرد، تقویت ماشین‌آلات راهداری، تثبیت مناطق رانشی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی را از اولویت‌های مورد پیگیری مدیریت استان عنوان کرد.

وی در دیدار با مردم روستای خویه شهرستان کوهرنگ با اشاره به ضرورت حضور میدانی مدیران در مناطق روستایی و شنیدن مستقیم مطالبات مردم گفت: مسائل و مشکلات دهستان موگویی برای مجموعه مدیران استان شناخته‌شده است و سفر‌های میدانی با هدف بررسی دقیق این مسائل و برنامه‌ریزی برای رفع آنها در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انجام می‌شود.

وی با اشاره به مطالبه مردم درباره جاده دسترسی منطقه افزود: بخش عمده مسیر ارتباطی از مرکز شهرستان تا بارزخی و چابک در سال‌های گذشته زیرسازی و آسفالت شده و اکنون یکی از بخش‌های مهم باقی‌مانده، گردنه عسل‌کشان است که عملیات اجرایی آن در محدوده ۱۲ کیلومتری در حال انجام است.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری افزود: با مساعد شدن شرایط جوی در سال آینده، برنامه‌ریزی برای زیرسازی ۸ کیلومتر دیگر از این مسیر انجام می‌شود تا روند تکمیل محور شتاب بگیرد.

مردانی همچنین بر ضرورت تقویت امکانات راهداری در دهستان موگویی تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی و بارش‌های منطقه، باید حداقل یک دستگاه ماشین‌آلات راهداری به‌صورت عملیاتی در این محدوده مستقر شود. همچنین موضوع بهسازی و تکمیل حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ متر از مسیر که از سال گذشته مطرح شده، باید در دستور کار قرار گیرد.

وی یکی دیگر از مطالبات مهم مردم را ایجاد مسیر ارتباطی جایگزین برای روز‌های انسداد جاده در فصل بارش برف دانست و تصریح کرد: این موضوع باید از طریق انجام مطالعات کارشناسی و تعیین مسیر مناسب پیگیری شود تا مردم منطقه در زمان بسته‌شدن محور اصلی، مسیر ارتباطی مطمئنی برای دسترسی به مرکز شهرستان داشته باشند.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت تأمین به‌موقع آرد مورد نیاز روستا‌های دهستان موگویی افزود: سهمیه آرد باید متناسب با جمعیت واقعی هر روستا محاسبه و توزیع شود و قابل قبول نیست که مردم در شرایط سخت جوی و با احتمال مسدودشدن راه‌های ارتباطی، برای تأمین آرد مورد نیاز خود با مشکل مواجه شوند.

مردانی افزود: بر اساس محاسبات اولیه و با فرض جمعیت هزار نفری روستا، سهم سالانه آرد باید حدود ۲ هزار و ۴۰۰ کیسه باشد بنابراین لازم است فرمانداری، دستگاه متولی تأمین آرد و عوامل توزیع، میزان سهمیه مصوب، آرد تحویل‌شده و کسری هر روستا را به‌صورت دقیق بررسی کنند.

وی تأکید کرد: باید جمعیت روستا‌های دهستان به تفکیک مشخص شود و میزان آرد تحویلی و سهم باقی‌مانده هر روستا احصا شود تا هیچ‌یک از روستا‌ها در تأمین این نیاز اساسی با مشکل مواجه نشوند.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای خویه گفت: توسعه روستا‌ها نباید صرفاً به اجرای طرح‌های عمرانی و تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و راه محدود شود؛ بلکه باید برای سلامت، نشاط و نیاز‌های جوانان نیز برنامه‌ریزی کرد.

مردانی افزود: با توجه به کمبود سرانه ورزشی در دهستان موگویی، ایجاد زمین ورزشی در روستای خویه اقدامی ارزشمند برای استفاده جوانان این روستا و مناطق پیرامونی است و باید زمینه احداث یک مجموعه ورزشی در مرکز دهستان نیز با مشارکت دستگاه‌های مرتبط فراهم شود.

وی همچنین خواستار بررسی امکان استفاده از تجهیزات و آهن‌آلات اهدایی مردم برای احداث مجموعه ورزشی در مرکز دهستان شد.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به موضوع رانش زمین و ضرورت مقاوم‌سازی برخی نقاط روستایی گفت: با توجه به بازدید‌های قبلی و نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی مردم، لازم است بنیاد مسکن موضوع تثبیت نقاط رانشی و مقاوم‌سازی محدوده‌های آسیب‌پذیر را بررسی و برای اجرای اقدامات لازم برنامه‌ریزی کند.

مردانی همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت فرسودگی شبکه آب روستا‌های دهستان تأکید کرد و خواستار پیگیری این موضوع از سوی دستگاه‌های متولی شد.