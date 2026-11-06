به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان زنجان از برگزاری مرحله استانی پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در نیمه نخست آذر خبر داد .

مهدی محمدصالحی خردمردی با اشاره به برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، اظهار کرد: مرحله استانی این رقابت‌ها با هدف فراهم کردن زمینه حضور دانشجویان در فضایی علمی برای طرح دیدگاه‌ها و رقابت فکری برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تیم‌های برگزیده مرحله استانی به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند، افزود: این مسابقات فرصتی برای حضور دانشجویان در یک رقابت علمی و ارائه توانمندی‌های آنان در حوزه مناظره است.

او گفت: پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران با هدف ایجاد انگیزه پژوهش و پرسش‌گری، توسعه فرهنگ نقد و گفت‌و‌گو و تقویت مهارت فن بیان و قدرت سخنوری دانشجویان آغاز به کار کرده است و از اهداف دیگر برگزاری این مسابقات، نقد خلاق، عالمانه و مستدل است که منجر به گسترش فرهنگ گفت‌و‌گو و تبادل‌نظر سازنده و اثربخش در جامعه به ویژه در میان دانشجویان می‌شود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان زنجان با اشاره به جوایز در نظر گرفته شده برای برگزیدگان این دوره، گفت: در مرحله استانی، به تیم اول ۱۲۰ میلیون ریال، تیم دوم ۸۰ میلیون ریال و تیم سوم ۶۰ میلیون ریال جایزه اهدا خواهد شد.

محمدصالحی خردمردی درباره زمان و نحوه ثبت‌نام در این مسابقات نیز بیان کرد: علاقه‌مندان تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند برای ثبت‌نام و ارسال مشخصات اقدام کنند. مرحله استانی مسابقات نیز در نیمه نخست آذرماه در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دبیرخانه این دوره از مسابقات در دانشگاه زنجان و سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی واحد استان زنجان مستقر است و دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۴۳۳۰۰۵۲۳۶ تماس بگیرند.