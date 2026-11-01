

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی امروز در نشستی صمیمی پای درد و دل ۵ نفر از سرمایه گذاران استان در حوزه‌ی پرورش مرغ، تولید شمش فولاد از ضایعات چدن، تولید لوله‌های پلی اتیلن و خدمات ورزشی نشست و بی واسطه در جریان مشکلات واحد‌های تولیدی استان قرار گرفت.



تامین زمین، امهال تسهیلات و تامین زیرساخت‌ها همچون برق، از جمله مشکلات این واحد‌ها بود که استاندار ضمن مطالبه خواسته‌های هر واحد تولیدی به صورت جداگانه از دستگاه‌های مربوطه، برای پیگیری و رفع آنها قول مساعد داد.



هاشمی با اشاره به بازگشت ۲۰۰ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی راکد در ۲ سال گذشته افزود: اجازه نمی‌دهیم واحدی تعطیل یا راکد شود.