دانش آموزان اصفهانی این روز‌ها با فراگیری آموزش‌های نظامی، عقیدتی و سیاسی آماده مبارزه با استکبار جهانی هستند.

دانش‌آموزان فراتر از درس و کتاب، آماده مبارزه با دشمن

دانش‌آموزان فراتر از درس و کتاب، آماده مبارزه با دشمن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکزاصفهان؛ مسئول آموزش ناحیه ۲ بسیج دانش آموزی اصفهان با بیان اینکه هفته بسیج دانش آموزی فرصتی برای فراگیری علوم نظامی و سیاسی برای دانش آموزان است گفت: در این دوره‌ها فنون رزمی از جمله کار با اسلحه، موضوعات سیاسی و عقیدتی، موضوعات فرهنگی و تربیتی همراه با دشمن شناسی به دانش آموزان آموزش داده می‌شود.

معنوی در ادامه افزود: حضور فعال بیش از ۵ هزار دانش آموز اصفهانی در این کلاس‌های آموزشی به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی فرصتی را مهیا می‌کند تا دانش آموزان در شرایطی که کشورمان باید در همه حوزه‌ها آماده باشد هوشیاری لازم را داشته باشند.

معنوی در ادامه گفت: آمادگی و هوشیاری دانش آموزان اصفهانی در این دوره‌ها بسیار بالا بوده و همه آنها محکم و استوار آماده هستند تا در صورت لزوم از کیان این مرز و بوم دفاع کنند.

وی در ادامه افزود: دانش آموزان اصفهانی برای آبادانی و سرافرازی ایران اسلامی هم در علم و دانش و هم در موضوعات نظامی و سیاسی به یک بلوغ کامل اجتماعی رسیده‌اند تا در هر زمانی که نیاز باشد برای ایران عزیز خدمت رسانی کنند.

مسئول آموزش ناحیه ۲ بسیج دانش آموزی اصفهان در پایان گفت: دوره آموزشی موضوعات دفاعی و سیاسی برای دانش آموزان تا پایان هفته بسیج دانش آموزی در اصفهان ادامه خواهد داشت.