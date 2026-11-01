مردم آبادان و خرمشهر در دویست‌وچهل‌وششمین شب مقاومت ملت ایران، همچنان بر حضور و حمایت خود از کشور تأکید دارند.

۲۴۶ شب مقاومت، آبادان و خرمشهر همچنان پای کار ایران

۲۴۶ شب مقاومت، آبادان و خرمشهر همچنان پای کار ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، میدان‌داری مردم ایران اکنون به شب دویست‌وچهل‌وششم رسیده است؛ مردمی که با حضور مستمر خود، بر حمایت از کشور و نیروهای مسلح تأکید دارند.

در این میان، مردم آبادان و خرمشهر نیز همچون نسل‌های گذشته، بار دیگر پای کار ایران ایستاده‌اند و حضور خود را در صحنه حفظ کرده‌اند.

این حضور مردمی همچنان ادامه دارد؛ حضوری که به گفته رهبر انقلاب، حفظ سنگر خیابان را به ضرورتی مهم تبدیل کرده است.

مردم با حضور در میدان و حمایت از نیروهای مسلح، بر حفظ انسجام و همبستگی ملی تأکید می‌کنند.