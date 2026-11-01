نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با اشاره به جایگاه دستگاه قضایی و نقش آن در سرنوشت جامعه گفت: سرمایه اصلی این مجموعه وثوق ملت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از دادستانی اردبیل، آیت‌الله سیدحسن عاملی در نشست با رییس کل دادگستری و دادستان اردبیل با تاکید بر سلامت و قاطعیت دستگاه قضایی، با تشریح گستردگی وظایف آن، صیانت از امنیت را یکی از رسالت‌های خطیر دانست و اظهار کرد: در مقوله سرنوشت‌ساز امنیت قوه قضاییه فصل‌الخطاب است و همه ما امنیت را مدیون آن هستیم.

وی ادامه داد: حفظ جایگاه تشکیلات قضایی بر همه تکلیف است و هیبت این مجموعه برای امکان تاثیرگذاری در جامعه و نقش بازدارندگی‌اش باید حفظ شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل، دادستانی را پیشانی دستگاه قضایی دانست و از اقدامات شایسته و عملکرد دادستان اردبیل به نمایندگی از مردم استان قدردانی کرد.

تداوم مبارزه بی‌امان و قاطع با جرایمی مانند مواد مخدر، تهیه و توزیع مشروبات الکلی و سرقت از تاکیدات دیگر امام جمعه اردبیل در این دیدار بود.

آیت‌الله عاملی همچنین با اشاره به اقدامات برخی از سودجویان در تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و زراعی، افزایش نظارت‌ها و تدابیر پیشگیرانه در این‌خصوص و همچنین واکنش به‌موقع دستگاه‌های متولی در قبال جرایم و تخلفات مرتبط را خواستار شد.

ضرورت مقابله جدی با شکات و مدعیان حرفه‌ای و حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری نیز از جمله انتظارات مطرح شده توسط نماینده ولی‌ف قیه در استان و امام جمعه اردبیل بود.

رییس‌کل دادگستری استان اردبیل هم در این نشست گزارشی از عملکرد تشکیلات قضایی استان به ویژه عملکرد مطلوب و شایسته تقدیر دادستانی مرکز استان ارائه کرد.

حجت‌الاسلام حسین کثیرلو از کاهش جرایم خشن و همچنین کاهش ۱۶ درصدی اختلافات خانوادگی در استان خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل نیز گفت: اصلاح مجرمین از اهداف اصلی در برخورد‌های قضایی است.

جلال آفاقی به دستاورد‌های استان در بحث کاهش جمعیت کیفری اشاره و گزارشی از مجموعه اقدامات در راستای مراقبت‌های بعد از خروج زندانیان و اصلاح و بازپروری آنان ارائه داد.

توسعه ارتباطات مردمی و ارتباط مستمر با اقشار مختلف مردمی از جمله موفقیت‌ها و اقدامات مورد اشاره دادستان در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل بود.