به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، پیکر یک مقنی تبعه افغانستان پس از بیش از ۳۷ ساعت تلاش نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی، از چاه ۱۰۵ متری در روستای سرابقحط قروه خارج شد.



همایش دهیاران بانه با حضور معاون امور دهیاری‌های کشور و با هدف بررسی مشکلات روستا‌ها و افزایش جذب اعتبارات دولتی برگزار شد.



سرهنگ مراد هنرور با حضور فرمانده مرزبانی کردستان به عنوان فرمانده جدید هنگ مرزی بانه معرفی شد.



آزمون عملی داوطلبان پذیرش رشته تربیت‌بدنی دانشگاه فرهنگیان از امروز در استان کردستان آغاز شد.



رئیس بهزیستی دیواندره از توزیع هزار بسته لوازم‌التحریر به ارزش پنج میلیارد تومان با مشارکت خیران در مناطق شهری و روستایی این شهرستان خبر داد.