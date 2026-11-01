کشت زعفران در چهارمحال و بختیاری به ۴۰۰ هکتار رسیده و سالانه ۳۰ تا ۴۰ هکتار به آن افزوده می‌شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر اصلاح الگوی کشت و توسعه محصولات کم‌آب‌بر، زعفران را از ارکان مهم اشتغال‌زایی و رونق اقتصاد روستایی استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حسین بهرامی با اشاره به چالش‌های ناشی از محدودیت منابع آبی و تغییرات اقلیمی افزود: مدیریت پایدار منابع طبیعی و حرکت به سمت کشت محصولات کم‌آب‌بر با ارزش اقتصادی بالا، از رویکرد‌های این نهاد است.

بهرامی با اشاره به آمار‌های وضعیت کشت زعفران در چهارمحال و بختیاری افزود: بر اساس گزارش‌های سال ۱۴۰۵، سطح زیرکشت زعفران در استان به حدود ۴۰۰ هکتار رسیده است و روند توسعه این محصول همچنان ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس آمار‌های معاونت باغبانی سازمان، سال گذشته حدود یک تن و ۳۵۰ کیلوگرم زعفران در استان تولید شده و به‌طور متوسط سالانه ۳۰ تا ۴۰ هکتار به سطح زیرکشت این محصول افزوده می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: استقبال کشاورزان از توسعه کشت زعفران، ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری، بهبود روش‌های تولید و فراهم‌کردن زمینه بازاریابی مناسب را دوچندان می‌کند.