مهاباد با برخورداری از ۳۳ سردخانه صنعتی فعال و ظرفیت نگهداری ۱۵۰ هزار تن محصول، یکی از مراکز مهم ذخیره‌سازی سیب در منطقه به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، پس از برداشت سیب، باغداران مهاباد محصول دسترنج خود را روانه سردخانه‌های صنعتی می‌کنند؛ ظرفیتی که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، زمینه حفظ کیفیت و ماندگاری بیشتر این محصول را فراهم کرده است.

استفاده از تجهیزات پیشرفته، کنترل کیفی و حفظ دمای استاندارد در سردخانه‌ها، از جمله اقداماتی است که در افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت سیب نقش مهمی دارد.

رسول سعیدیان، معاون فنی جهاد کشاورزی مهاباد، با اشاره به ظرفیت سردخانه‌ای این شهرستان گفت: در حال حاضر ۳۳ واحد سردخانه صنعتی در مهاباد با ظرفیت مجموع ۱۵۰ هزار تن فعال هستند که علاوه بر ذخیره‌سازی سیب تولیدی شهرستان، امکان نگهداری محصول سایر شهرستان‌ها را نیز دارند.

به گفته مسئولان جهاد کشاورزی مهاباد، این شهرستان دارای ۸ هزار هکتار باغ سیب است که سالانه حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تن محصول از این باغ‌ها برداشت می‌شود.

ظرفیت مناسب سردخانه‌های مهاباد، علاوه بر کمک به حفظ کیفیت محصول باغداران، زمینه عرضه تدریجی سیب به بازار و مدیریت بهتر فروش این محصول را نیز فراهم می‌کند.