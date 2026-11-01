به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای از مردم انقلابی و همیشه در صحنه اصفهان، دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌های معظم شهدا دعوت کرد تا هم‌زمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر همراهی و همبستگی خود را به نمایش بگذارند.

این مراسم با شعار «میثاق با شهیدان، نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» چهارشنبه ۱۳ آبان در میدان تاریخی حضرت امام‌خمینی (ره) برگزار خواهد شد.