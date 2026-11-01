فرمانده انتظامی لاهیجان از شناسایی و دستگیری فردی ۳۲ ساله، به اتهام انتشار محتوای مجرمانه و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای گیلان؛ سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی گفت: در پی پایش فضای مجازی از سوی پلیس اطلاعات شهرستان لاهیجان، گرداننده یک صفحه اینستاگرامی که اقدام به انتشار مطالبی علیه امنیت ملی کرده بود، شناسایی شد.

وی افزود: با ادامه تحقیقات، مشخص شد متهم ۳۲ ساله به طور هم‌زمان در شبکه اجتماعی واتس‌اپ هم فعالیت مجرمانه دارد که با هماهنگی قضائی دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.