



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ حسینعلی امیری در جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان فارس گفت: ترکیب اعضای این شورا به معنای نقش مکمل دستگاه‌های اجرایی برای یکدیگر است و هر یک از اعضا وظایفی مشخص در این مسیر دارند.

وی افزود: هم‌افزایی میان تمامی اعضا برای تحقق سیاست‌گذاری‌های ترویج فرهنگ قرآنی ضروری است از این رو اعضای شورا باید پیش از برگزاری جلسات، دستور کار را دریافت و بر روی موضوعات تمرکز کنند تا روند تصمیم‌گیری از حالت ارتجالی خارج شده و بر پایه کارشناسی و تصویب مقتضی صورت گیرد.

رئیس شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان با اشاره به نقش کلیدی دستگاه‌های اجرایی در ترویج فرهنگ قرآنی گفت: دبیر جلسه باید برای هر یک از دستگاه‌ها برنامه‌هایی با جدول زمانی مشخص و قابل‌سنجش تعریف کند تا میزان پیشرفت فعالیت‌ها در جلسات دوره‌ای قابل ارزیابی باشد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در این زمینه یادآور شد: ساختار شخصیت انسان در مدارس شکل می‌گیرد و این دستگاه نقشی بنیادین در ترویج فرهنگ قرآنی ایفا می‌کند.

امیری با بیان این‌که گسترش روزافزون استفاده از فضای مجازی، نقش رسانه‌های رسمی را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: تولید محتوای فاخر قرآنی برای جایگزینی محتوا‌های سخیف در فضای مجازی، یک نیاز مبرم است.

وی با اشاره به ضرورت عملیاتی شدن قرآن در زندگی مردم گفت: قرآن باید در تمامی عرصه‌ها، به‌ویژه در مسائل حقوقی و اجتماعی حضور داشته باشد؛ به عنوان نمونه هدف از ایجاد دانشکده‌های علوم قرآنی، خروج از فضای نظری و ورود به عرصه‌های اجرایی و عملیاتی است.

وی همچنین با اشاره به دستورالعمل‌های ابلاغی برای قرائت آیات متناسب با موضوع جلسات و همچنین تفاهم‌نامه‌های میان سازمان تبلیغات و شهرداری‌ها در روستا‌ها گفت: برای ترویج فرهنگ قرآنی می‌توان از ظرفیت افراد دارای سواد قرآنی در روستا‌ها و دهیاری‌ها استفاده کرد.

وی همچنین بر لزوم بی‌طرفی و دوری از گرایش‌های سیاسی در جلسات قرآنی تأکید کرد و گفت: برای گسترش فرهنگ قرآن، باید از رویکردی فراگیر و غیرجانبدارانه استفاده کرد تا تمامی بخش‌های جامعه با هر گرایش و ظاهری بتوانند در این مسیر مشارکت داشته باشند.



