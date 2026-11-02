به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از دستگیری سارق خودرو پراید در کمتر از یک ساعت پس از اعلام سرقت از سوی واحد گشت کلانتری ۱۶ گلشهر خبر داد.

سرهنگ باباخانی در تشریح جزئیات این خبر افزود: در پی اعلام سرقت یک دستگاه خودروی پراید موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت و ماموران واحد گشت کلانتری ۱۶ گلشهر با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی‌های هدفمند موفق شدند پس از ۴۰ دقیقه از اعلام سرقت، خودروی مورد نظر را شناسایی و کشف کنند.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات سارق خودرو نیز توسط ماموران دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

باباخانی با تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان و تامین امنیت شهروندان از مردم خواست با رعایت نکات پیشگیرانه استفاده از تجهیزات ایمنی و اعلام سریع موارد مشکوک به پلیس در پیشگیری از وقوع سرقت مشارکت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: سرعت عمل ماموران انتظامی در رسیدگی به گزارش‌های مردمی و حضور به موقع گشت‌های پلیسی نقش موثری در کشف سریع اموال مسروقه و دستگیری سارقان دارد.