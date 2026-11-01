حماسه ذوالفقاری آبادان ، یادآور رشادت دریاقلی سورانی و مردم مقاومی است که با ایمان، شجاعت و ایستادگی، مانع پیشروی نیروهای دشمن و سقوط آبادان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در روزهایی که سایه جنگ و اشغال بر خرمشهر و آبادان سنگینی می‌کرد، دشمن در تلاش بود با عبور از رودخانه بهمنشیر، راه نفوذ به آبادان را هموار کند؛ اما هوشیاری و فداکاری یک مرد، سرنوشت این شهر را تغییر داد.

دریاقلی سورانی، مردی از جنس مردم و از اهالی ذوالفقاری آبادان، با مشاهده تحرکات نیروهای عراقی در نخلستان‌ها و شناسایی هویت آن‌ها، خطر را جدی دریافت و تصمیم گرفت نیروهای سپاه آبادان را از این تحرکات آگاه کند.

او که وسیله نقلیه مناسبی برای عبور بی‌صدا از منطقه نداشت، دوچرخه‌ای برداشت و خود را به مسجد امام حسن مجتبی(ع) رساند تا خبر حضور نیروهای دشمن را به مدافعان شهر برساند.

حاج عباس، از بستگان و همراهان دریاقلی سورانی، در روایت آن روزها می‌گوید: دریاقلی با مشاهده نیروهای عراقی و آگاهی از خطر پیش‌رو، خود را به نیروهای سپاه رساند و با هشدارهایش زمینه اطلاع‌رسانی و بسیج مردم را فراهم کرد.

این هشدار، زمینه شکل‌گیری مقاومت مردمی در منطقه ذوالفقاری را فراهم کرد؛ جایی که جوانان آبادانی، با کمترین امکانات و بدون تجهیزات کافی، در کنار نیروهای مدافع شهر ایستادند و با سلاح ایمان و عشق به میهن، در برابر دشمن مقاومت کردند.

حماسه ذوالفقاری و مقاومت مردم آبادان، نقطه عطفی در جلوگیری از پیشروی دشمن و حفظ این شهر بود؛ حماسه‌ای که نام دریاقلی سورانی را به‌عنوان یکی از قهرمانان گمنام دفاع مقدس در تاریخ ایران ماندگار کرد.

دریاقلی رفت، اما یاد و نام او و حماسه‌ای که با فداکاری‌اش رقم خورد، همچنان در حافظه تاریخی آبادان و ایران زنده است.