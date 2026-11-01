مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر حدود ۱۱۰ محیط‌بان در استان مشغول خدمت هستند، در حالی که برای حفاظت مطلوب از مناطق طبیعی به بیش از ۲۰۰ محیط‌بان نیاز داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی محمدحسین حسن زاده در بازدید از پاسگاه محیط‌بانی ایری شهرستان جلفا به مناسبت روز محیط‌بان، با اشاره به کمبود نیروی انسانی و منابع مورد نیاز برای حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: با وجود کمبود منابع و محدودیت در جذب نیروی انسانی، محیط‌بانان استان با همین ظرفیت موجود، حفاظت از ۱۳ درصد مساحت آذربایجان شرقی را که در قالب مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، بر عهده دارند.

وی با تأکید بر نقش و فداکاری محیط‌بانان در صیانت از طبیعت و زیستگاه‌های استان گفت: این عزیزان با گذشتن از آسایش زندگی شخصی در پاسگاه‌ها و مناطق تحت حفاظت به انجام وظیفه مشغول هستند و بخش مهمی از امنیت و پایداری زیستگاه‌های طبیعی استان مرهون تلاش‌های آنان است.

حسن زاده با بیان اینکه نمی‌توان بدون حضور محیط‌بانان از طبیعت حفاظت کرد اظهار کرد: همه شهروندانی که دغدغه ملی، طبیعت و محیط زیست را دارند، می‌توانند در قالب همیار محیط‌بان در کنار نیرو‌های سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت و صیانت از طبیعت مشارکت کنند.

در این مراسم همچنین از هشت محیط بان نمونه استان آذربایجان شرقی به پاس تلاش ها، فداکاری‌ها و خدمات ارزنده آنان در حفاظت از محیط زیست و عرصه‌های طبیعی تجلیل شد.