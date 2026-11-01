به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکزاصفهان؛ چهارمین همایش سراسری نماز نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همت نمایندگی ولی فقیه در گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب‌الزمان و با حضور مردم، خانواده معظم شهدا و «سنگرسازان بی‌سنگر» این گروه در مسجد الزهرا سلام الله علیها سپاهان‌شهر برگزار شد.

در این مراسم با تاکید بر جایگاه نماز در زندگی فردی و اجتماعی، نقش این فریضه الهی در تحکیم بنیادهای اخلاقی جامعه و تأثیر عمیق آن بر سلامت نفس و آرامش درون بررسی و تبین شد.

در این محفل نورانی حاضران همچنین با آرمان‌های والای انقلاب و ارزش‌های الهی تجدید میثاق کردند و در بخش دیگری از این مراسم، یاد و خاطره مجاهدت‌ها و رشادت‌های سردار سرافراز شهید پاکپور گرامی داشته شد.

در پایان این مراسم با حضور فرمانده گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب‌الزمان، امام‌جمعه سپاهان‌شهر و مسئول دفتر نمايندگی ولی فقیه در گروه، از خادمان عرصه ترویج و اقامه نماز تجلیل شد.