معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با تشریح آخرین اقدامات و آمار‌های حوزه مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی با اشاره به شتاب‌گیری روند توسعه زیرساخت‌های رفاهی جاده‌ای در محور‌های استان، از صدور ۱۸ موافقت اصولی و راه‌اندازی ۳ مجتمع خدماتی رفاهی جدید در خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زینب اورکی گفت::اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان در راستای تکریم کاربران جاده‌ای، ارتقای ضریب ایمنی سفرها، کاهش خستگی رانندگان و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای توسعه و ساماندهی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی در دستور کار قرار داده است که بررسی آمار‌های عملکردی ۷ ماهه نشان‌دهنده پویایی و تحرک قابل‌توجه در این حوزه کلیدی است.

وی افزود: بر همین اساس، طی هفت ماهه نخست سال جاری، با صدور ۱۸ فقره موافقت اصولی برای احداث مجتمع‌های جدید، این شاخص مهم در مقایسه با دوره‌های قبل از رشد چشمگیر ۶۳ درصدی برخوردار شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: در کنار صدور مجوز‌های جدید، به منظور تعیین تکلیف طرح‌ها و صیانت از حقوق بیت‌المال و سرمایه‌گذاران واقعی، ۳۰ فقره موافقت اصولی پیشین تمدید و همچنین ۷ فقره موافقت اصولی راکد یا فاقد پیشرفت فیزیکی لازم، طبق ضوابط قانونی ابطال شد.

اورکی ادامه داد: در بخش نظارت بر بهره‌برداری و چرخه فعالیت مجتمع‌ها نیز، اقدامات مؤثری صورت گرفته است؛ به طوری که طی این مدت ۲ فقره پروانه بهره‌برداری جدید صادر و ۸ پروانه بهره‌برداری دیگر نیز پس از احراز شرایط و استاندارد‌های لازم تمدید شد تا مراکز فعال با بالاترین کیفیت به ارائه خدمات بپردازند.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: همچنین با پیگیری‌های مستمر و رفع موانع اجرایی، تعداد ۳ باب مجتمع خدماتی رفاهی بهره‌برداری شده است که نقش بسزایی در ارتقای سطح ایمنی، رفاه عمومی و کاهش تصادفات ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان در کریدور‌های مواصلاتی خوزستان ایفا می‌کنند.