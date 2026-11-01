رئیس انجمن صنایع کارتن و ورق ایران گفت: افزایش قیمت کاغذ، هزینه تولید کارتن را بالا برده و هم‌زمان، محدودیت‌های مسیر‌های صادراتی نیز حضور تولیدکنندگان این صنعت در بازار‌های منطقه را دشوار کرده و ادامه همکاری با مشتریان خارجی را با ابهام روبه‌رو ساخته است.



به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ علیقلی حسنی اعظمی افزود: صنعت کارتن و ورق از بخش‌های پشتیبان زنجیره تولید، بسته‌بندی و توزیع کالا به شمار می‌رود و وضعیت آن به‌طور مستقیم از تغییرات قیمت مواد اولیه و شرایط بازار فروش تأثیر می‌پذیرد.

وی گفت: افزایش قیمت کاغذ، هزینه تولید کارتن را بالا برده و هم‌زمان، محدودیت‌های مسیر‌های صادراتی نیز حضور تولیدکنندگان این صنعت در بازار‌های منطقه را دشوار کرده و ادامه همکاری با مشتریان خارجی را با ابهام روبه‌رو ساخته است.

رئیس انجمن صنایع کارتن و ورق ایران با اشاره به افزایش‌های متوالی قیمت کاغذ گفت: در ۴۵ روز اخیر، نرخ این ماده اولیه در سه مرحله افزایش یافت؛ تکرار این افزایش‌ها شرایط فعالیت کارتن‌سازان را دشوار کرده و مشکلات قابل‌توجهی برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.

حسنی اعظمی افزود: افزایش هزینه مواد اولیه در شرایطی رخ می‌دهد که تولیدکننده برای حفظ مشتریان خود ناچار است قیمت محصول نهایی را نیز مدیریت کند؛ با این حال، هنگامی که نرخ کاغذ در فاصله‌ای کوتاه چند بار تغییر می‌کند، ارائه قیمت باثبات به مشتری و برنامه‌ریزی برای سفارش‌های بعدی دشوار می‌شود به شکلی که این وضعیت، هم حاشیه اطمینان بنگاه را کاهش می‌دهد و هم رابطه تجاری آن با خریداران را در معرض آسیب قرار می‌دهد.

رئیس انجمن صنایع کارتن و ورق ایران گفت: برخی مشتریان به‌دلیل شرایط موجود، به‌جای بسته‌بندی کارتنی به سمت گزینه‌هایی مانند پلاستیک و سبد رفته‌اند؛ این تغییر برای کارتن‌سازان نگران‌کننده است؛ زیرا بازگرداندن مشتریانی که نوع بسته‌بندی خود را تغییر داده‌اند، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

این فعال اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه تغییر نوع بسته‌بندی می‌تواند تصمیمی فراتر از یک خرید مقطعی باشد، افزود: مشتری پس از انتخاب جایگزین، ممکن است بخشی از نیاز خود را با روش جدید تأمین کند و به‌تدریج همکاری پیشین خود با کارتن‌ساز را کاهش دهد. در چنین شرایطی، حتی اگر امکان تأمین دوباره کارتن فراهم شود، بازسازی رابطه تجاری و بازگرداندن سفارش‌ها به زمان و هزینه نیاز دارد.

حسنی اعظمی همچنین در تشریح مشکلات صادراتی این صنعت نیز گفت: محدودیت‌ها و دشواری‌های ایجادشده در مسیر‌های زمینی و مرزی، ارسال برخی محصولات را با مشکل مواجه کرده است.

به گفته وی، در گذشته کارتن‌های مورد استفاده برای بسته‌بندی محصولات مختلف، از جمله شوینده‌ها و مواد غذایی، به کشور‌های منطقه، حاشیه خلیج فارس و عراق صادر می‌شد؛ اما در شرایط فعلی، انجام این صادرات با دشواری جدی روبه‌رو شده است.

وی وضعیت موجود را برای ادامه صادرات بسیار دشوار توصیف کرد و ادامه داد: مشکلات مسیر‌های ارسال، امکان صادرات بخشی از محصولات را محدود کرده است. این مسئله در کنار افزایش قیمت کاغذ، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند؛ زیرا بنگاه‌ها از یک طرف با رشد هزینه‌های تولید مواجه‌اند و از طرف دیگر، برای دسترسی به بخشی از بازار‌های فروش خود با مانع روبه‌رو شده‌اند.

رئیس انجمن صنایع کارتن و ورق ایران با اشاره به ابعاد این صنعت، از فعالیت حدود ۱۸۷ واحد بزرگ کارتن‌سازی و ظرفیت تبدیل و تولید نزدیک به چهار هزار تن سخن گفت و تاکید کرد: فعالان این حوزه تمایل دارند تولید خود را افزایش دهند، اما مشکلات موجود شرایط فعالیت را دشوار کرده است.

به گفته حسنی اعظمی برای عبور از وضعیت فعلی لازم است مسئولان و تصمیم‌گیران شرایط این صنعت را بررسی کنند و درباره راهکار‌های ممکن به جمع‌بندی برسند.