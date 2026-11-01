چهار اثر پویانمایی با محوریت فرهنگ رضوی و ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی در مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی تولید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسئول حوزه انیمیشن مؤسسه آفرینش‌ های هنری آستان قدس رضوی گفت: چهار اثر پویانمایی تولیدشده در این مؤسسه هم‌ زمان با روز جهانی انیمیشن در نگارخانه رضوان‌ رونمایی شد.

محمد ظریف‌ صدر با اشاره به برگزاری برنامه عصر سینما در یکشنبه های هر هفته و بررسی مسائل روز سینما، افزود: هم‌ زمان با روز جهانی انیمیشن، با حضور ناصر جاهدنیا، مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی ایران چهار اثر تولیدشده در مؤسسه آفرینش‌ های هنری آستان قدس رضوی در این برنامه رونمایی شد.

او ادامه داد: این چهار اثر شامل پویانمایی «آهوی بخت من» به کارگردانی مریم هاشم‌ نژاد و وریا نیک‌ منش، «امضا» به کارگردانی علی میرزایی، «ترنج و هزار گنج» به کارگردانی عباس عباسی‌ وزین و «برکه» به کارگردانی محمدعلی بصیری و علیرضا قربانیان است.

ظریف‌ صدر با بیان اینکه این آثار طی حدود یک سال گذشته تولید شده‌ اند، گفت: آهنگسازی آثار ترنج و هزار گنج و آهوی بخت من را کیوان اعلایی بر عهده داشته است همچنین عفت زینلی سراینده شعر اثر ترنج و هزار گنج و سعید تقی‌ نیا سراینده شعر پویانمایی آهوی بخت من بوده‌ اند.

او با تأکید بر رویکرد محتوایی این تولیدات افزود: محور اصلی تمامی این آثار، فرهنگ رضوی و ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی است و تلاش شده است مفاهیم فرهنگی و ارزشی در قالب زبان هنر پویانمایی و متناسب با مخاطبان ارائه شود.