فرمانده انتظامی رشت از شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی با سلاح گرم و مجروح کردن مردی ۴۳ ساله در بندرانزلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی به سمت مردی ۴۳ ساله در کوچصفهان، مأموران پلیس فوری به محل تیراندازی اعزام شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد ضارب به دلیل اختلاف مالی با شریک کاری خود، با شلیک سلاح گرم، وی را از ناحیه هر دو پا مجروح کرده و از محل تیراندازی متواری شده است.

فرمانده انتظامی رشت با بیان اینکه مرد مجروح به کمک نیرو‌های اورژانس به بیمارستان منتقل شد، گفت: متهم ۴۸ ساله با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت و مأموران کلانتری کوچصفهان در بندرانزلی شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ روشن قلب از کشف یک قبضه سلاح گلوله‌زنی گلنگدنی از متهم خبر داد و افزود: ضارب پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.