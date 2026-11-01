نخستین دفتر معاضدت قضایی و حمایت حقوقی ایثارگران و بسیجیان نیر روز یکشنبه در مجموعه دادگستری این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، این دفتر با هدف تسهیل دسترسی جامعه ایثارگری، رزمندگان و بسیجیان به خدمات حقوقی و قضایی، کاهش مراجعات غیرضروری، تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران و صیانت از حقوق آنان راه‌اندازی شده است.

امام جمعه نیر در آیین گشایش این دفتر با قدردانی از پیگیری‌های رییس دادگستری و فرمانده سپاه ناحیه نیر، راه‌اندازی این مرکز را گامی مؤثر در جهت حمایت و مشاوره‌های حقوقی تخصصی به بسیجیان و ایثارگران دانست.

حجت‌الاسلام محسن آذرتاش با تأکید بر اینکه این اقدام نقش بازدارنده‌ای در پیشگیری از تخلفات و جرایم خواهد داشت، افزود: تعامل سازنده دستگاه قضایی و سپاه پاسداران در این حوزه نویدبخش ارائه خدمات بهتر و رضایت‌مندی بیشتر جامعه هدف و عموم مردم منطقه خواهد بود.

ارائه خدمات مشاوره‌ای، ارشادات قضایی، پیگیری امور وکالتی و رتق و فتق امور مربوط به مردم با همکاری شورای حل اختلاف در چارچوب صلح و سازش از مهم‌ترین وظایف این دفتر اعلام شده است.