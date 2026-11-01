به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی اعلام کرد: فردا بارش‌ها در کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، شمال خوزستان، غرب کردستان و ارتفاعات استان‌های قزوین، زنجان، تهران، البرز، غرب مازندران و گیلان شدت می‌گیرد.

جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آبگرفتگی معابر از پیامد‌های احتمالی این سامانه بارشی است؛ لذا از هموطنان ساکن در این مناطق درخواست می‌شود از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.