به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حجت الاسلام کاظم زنگنه معاون امور خانواده سپاه پاسداران در مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه خانواده سپاه در حرم مطهر رضوی گفت: ماموریت معاونت امور خانواده سپاه پاسداران، تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده است؛ یکی از برنامه های این معاونت، قرآن و عترت است که شاهد اجرای آن با شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم هستیم که در سه مرحله انجام شده است

حجت الاسلام کاظم زنگنه افزود: این مسابقات در سه مرحله انجام شد که در مرحله اول مقدماتی در ۵۱ رده سپاه بیش از ۲۰ هزار نفر شرکت کردند و ۹ هزار و ۱۰۰ نفر به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند و برگزیدگان مرحله نیمه نهایی به نهایی راه یافتند.

او ادامه داد: شرکت کنندگان این دوره از مسابقات، در ۱۲ رشته شامل حفظ پنج، ۱۰، ۱۵، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم، تحقیق، ترتیل، نهج‌ البلاغه، صحیفه کامل سجادیه، مفاهیم سطح یک و دو و اذان رقابت کردند و در هر رشته سه نفر در بخش همسران، سه نفر در بخش دختران و سه نفر از پسران برتر شدند.