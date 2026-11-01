به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ سیدمحسن مدرسی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دپو (انبار کردن) سوخت در یک منزل در بخش نیر شهرستان تفت استان یزد، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت. وی افزود: ماموران انتظامی بخش نیر با اقدامات اطلاعاتی، منزل مسکونی را شناسایی و ضمن هماهنگی قضایی در بازرسی از محل ۳۰۰ لیتر بنزین قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تفت گفت: در این خصوص علاوه بر توقیف یک دستگاه خودرو، متهم نیز دستگیر و ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.