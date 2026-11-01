سند راهبردی کاهش آلودگی هوای استان مرکزی پس از ارسال به سازمان حفاظت محیط زیست، برای تصویب به هیئت وزیران ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ششمین جلسه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک، سند راهبردی کاهش آلودگی هوای استان مرکزی نهایی شد و هم‌زمان بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش آلایندگی صنایع بزرگ تأکید شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی از نهایی شدن سند راهبردی کاهش آلودگی هوای استان خبر داد و گفت: این سند پس از ارسال به سازمان حفاظت محیط زیست کشور، برای تصویب به هیئت وزیران ارائه می‌شود.

قدرت‌الله ابک گفت: سند تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلودگی هوا پس از اعمال اصلاحات مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه امروز نهایی شد.

وی افزود: در این سند علاوه بر تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی، منابع و اعتبارات مورد نیاز از محل ظرفیت‌های ملی و استانی نیز مشخص شده است تا اقدامات دستگاه‌ها در آینده قابل ارزیابی باشد.

ابک همچنین از بررسی عملکرد فرمانداری دلیجان در اجرای برنامه‌های پنج‌ساله هفتم توسعه خبر داد و گفت: عملکرد شهرستان در حوزه محیط زیست، مسکن، انرژی خورشیدی و آب ارزیابی شد و تکالیف باقی‌مانده باید تا پایان سال پیگیری و اجرا شود.

وی با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما و محدودیت‌های تأمین گاز افزود: بر اساس گزارش شرکت گاز، میزان گاز تخصیصی به نیروگاه‌های استان به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این میزان در زمستان کمتر شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های تولید گاز کشور، بر ضرورت مدیریت مصرف سوخت تأکید کرد و از مردم خواست با صرفه‌جویی در مصرف گاز، برای تأمین پایدار انرژی و کاهش مشکلات نیروگاه‌ها در فصل زمستان همکاری کنند.

او همچنین گفت: استاندار و نمایندگان استان در حال پیگیری تفاهم‌نامه میان دو وزارتخانه برای کاهش مشکلات تأمین سوخت استان هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای به‌روزرسانی طرح کاهش آلودگی هوا گفت: برای دریافت نظرات و پیشنهاد‌های دستگاه‌های مرتبط، ۱۰ روز فرصت در نظر گرفته شده تا پس از جمع‌بندی، مراحل نهایی طرح دنبال شود.

امیر انصاری با اشاره به مصوبات هیئت وزیران در زمینه دورکاری و مدیریت مصرف انرژی افزود: توسعه حمل‌ونقل عمومی، استفاده از اتوبوس‌های برقی، دوچرخه و خودرو‌های پاک و همچنین اختصاص یک روز برای تردد نکردن کارکنان ادارات با خودرو‌های شخصی، از جمله پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این کارگروه است.

او ادامه داد: رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی در شش ماهه نخست سال، استفاده از سرویس ادارات و اختصاص ناوگان اتوبوس‌های برقی به مسیر‌های پرتردد کارکنان نیز برای بررسی و اجرا به شهرداری پیشنهاد شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی همچنین تمرکززدایی از مراکز تجاری و فروشگاه‌های پرتردد مرکز شهر را از راهکار‌های کاهش ترافیک و آلودگی هوا دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی شهرداری در این زمینه تأکید کرد.

انصاری با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های عملیاتی کاهش آلودگی در ۱۲ شهرستان استان افزود: عملکرد فرمانداری‌ها در اجرای مصوبات زیست‌محیطی ابلاغ‌شده از سوی استاندار به‌صورت مستمر ارزیابی می‌شود و رفع چالش‌های حوزه آلودگی هوا، آب و خاک در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین نیروگاه شازند، پالایشگاه، ایرالکو و دیگر صنایع آلاینده را از کانون‌های مهم پایش و پیگیری زیست‌محیطی برشمرد و گفت: با توجه به آثار فرامنطقه‌ای فعالیت برخی صنایع، پیگیری مطالبات استان در سطح ملی برای کاهش آلایندگی‌ها ضروری است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در پایان با اشاره به آمار گزارش سال ۱۴۰۳ درباره پیامد‌های بهداشتی آلودگی ذرات معلق PM۲.۵ گفت: بر اساس این گزارش، شمار مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در اراک حدود ۷۸۰ مورد و در شازند ۱۳۲ مورد برآورد شده است.