طرح احداث تصفیه‌خانه و فاضلاب شهرستان البرز که به‌عنوان دومین تصفیه‌خانه بزرگ استان شناخته می‌شود، با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی، در انتظار تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل و بهره‌برداری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عملیات احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان البرز که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده است، تاکنون به ۷۵ درصد پیشرفت رسیده است.

این طرح استراتژیک که قرار است دومین تصفیه‌خانه بزرگ استان قزوین باشد، در مراحل نهایی خود قرار دارد؛ با این حال، تکمیل نهایی و بهره‌برداری از آن مستلزم تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز است. تکمیل این پروژه نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های محیط‌زیستی و بهداشت عمومی منطقه ایفا خواهد کرد.