به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سردارمحبی سخنگوی سپاه پاسداران عصر امروز در گلزار شهدا کرمان و از جوار مزار سیدالشهدا جبهه مقاومت گفت:این حمایت ووحدت، متغییر تعیین کننده و اثر گذار در شکل دهی مناسبات و وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه است.

وی با بیان اینکه جبهه مقاومت را از خود می‌دانیم و در همه مراحل این جنگ با مقاومت همراه و متحد هستیم افزود: تا کنون در عرصه‌های مختلف با این اتحاد پیشرو بوده‌ایم و در مقابل ظلم استکبار همچنان استوار ایستاده‌ایم.

سخنگوی سپاه همچنین با اشاره به فرمایشات رهبرمعظم انقلاب در دیدار با فرماندهان تصریح کرد: بازدارندگی حداکثری دشمن مد نظر است وایجاد آمادگی رزمی هوشمندانه در برابر دشمنان صد درصدی است.

سردار محبی تاکید کرد:خوشبختانه دریچه‌های تازه‌ای به فضل خداوند بر اساس منویات و فرمایشات مدظله‌العالی برای برداشتن محدودیت‌های جغرافیایی جنگ به روی رزمندگان اسلام بازشده است و داشته‌های مادی و غیر مادی دشمن اهداف جدید پیشروی در جنگ در صورت اقدام دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران است.