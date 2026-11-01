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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سردار حسینی فرمانده سپاه نینوای گلستان در مراسم معرفی فرمانده جدید سپاه آزادشهرگفت: آنچه که انقلاب اسلامی ایران را مقتدر و قوی کرد سه مؤلفه ولایت و رهبری، نیروهای مسلح مقتدر و نیروی با صلابت مردمی است.
در این مراسم سرهنگ عقیل قاضی محسنی به عنوان فرمانده جدید سپاه آزادشهر منصوب و از سرهنگ احمد کوهستانی فرمانده سابق سپاه آزادشهر قدردانی شد.
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۳۹ طرح جادهای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان با اعتبار ۴۴۳ میلیارد تومان به طور متمرکز به بهره برداری رسید.
آسفالت جاده روستای کلاجان سادات به طول یک کیلومتر و اعتبار ۶۰ میلیارد ریال از جمله این طرحها بود.
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اهالی بندرگز یاد و خاطره شهدای روستای دشتی کلاته شرقی را همزمان با تجمعات مردمی شهرستان بندرگز، در میدان شهدای این شهر برگزار کردند.
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مراسم فارغالتحصیلی ۱۲ طلبه حوزه علمیه آخوند ارادئی در سیمینشهر برگزار شد.
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همایش روز جهانی غذا با حضور جمعی از تولیدکنندگان مواد غذایی در گرگان برگزار و از شرکتهای نمونه قدر دانی شد.
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مسابقات فوتسال کلاله جام گرامیداشت چهارهزار شهید گلستان با قهرمانی تیم اتحاد محمود آباد به پایان رسید.