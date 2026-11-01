به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکزاصفهان؛ محمد کیهانی، در این نشست با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران به مطالبات مردم گفت: در جریان برگزاری ۷ برنامه در قالب نهضت پاسخگویی و ملاقات‌های مردمی، بیش از ۴۰۰ درخواست، مطالبه و مسئله از سوی شهروندان مطرح و به فرمانداری منعکس شده است که رسیدگی به این مطالبات، نیازمند پیگیری جدی و همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: مدیران دستگاه‌ها باید پاسخگویی به مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند و اجازه ندهند کوتاهی یا تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های شهروندان، موجب نارضایتی عمومی شود.