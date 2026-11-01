روز پایانی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان با کسب یک مدال نقره نخودی و یک مدال برنز یزدانی برای ایران به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در آستانه قزاقستان پس از سه روز رقابت فشرده با معرفی برترین‌ها به پایان رسید و پرونده تیم ملی ایران با کسب ۲ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۳ مدال برنز بسته شد.

روز سوم و پایانی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان عصر امروز با برگزاری فینال‌ها و دیدار‌های رده‌بندی به پایان رسید.

محمد نخودی کشتی گیر جویباری در وزن ۷۹ کیلوگرم، عصر امروز در دیدار فینال به مصاف لوی هاینس از آمریکا رفت و در نهایت با قبول شکست، به مدال نقره دست یافت.

امیرمحمد یزدانی، آزادکار مازندرانی در جدول شانس مجدد وزن ۶۵ کیلوگرم ابتدا به مصاف جیمز گرین از آمریکا رفت و با نتیجه ۸ بر ۲ به پیروزی رسید. وی سپس در دیدار رده‌بندی مقابل سالکازانوف از اسلواکی قرار گرفت و با پیروزی در این مسابقه، مدال برنز جهان را از آن خود کرد.

در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی‌زاده دیگر کشتی گیر مازنی نیز در جدول شانس مجدد ابتدا مقابل حریفی از گواتمالا با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شد، اما در دور دوم به مصاف ابوبکر موتالیف از روسیه رفت و با وجود تلاش فراوان، در حالی که با نتیجه ۱۱ بر ۱۵ عقب بود، با ضربه فنی شکست خورد و از دور رقابت‌ها حذف شد.

امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم که پیش‌تر مقابل ترنت هیدلی از آمریکا شکست خورده بود، عصر امروز برای کسب مدال برنز به میدان رفت، اما در این مسابقه نیز مغلوب حریف خود شد و از کسب مدال بازماند.

روز اول و دوم؛ درخشش طلایی‌ها و برنزهای ارزشمند

در روز نخست این رقابت‌ها، حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم با پیروزی در دیدارهای رده‌بندی، دو مدال برنز ارزشمند برای ایران به ارمغان آوردند.

در روز دوم، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم با شکست قاطع ۹ بر ۲ زائور اوگویف از روسیه به مدال طلا دست یافت و امیرحسین زارع، سنگین‌وزن مازندرانی تیم ملی، در وزن ۱۲۵ کیلوگرم با پیروزی ۱۱ بر صفر مقابل عبدالله قربانوف از روسیه، برای چهارمین بار بر سکوی نخست جهان ایستاد. زارع در این مسابقات حتی یک امتیاز هم به رقبا نداد.

در همین روز، سینا خلیلی در وزن ۷۰ کیلوگرم و کامران قاسمپور در وزن ۸۶ کیلوگرم با قبول شکست از دور رقابت‌ها کنار رفتند و از کسب مدال بازماندند.

بدین ترتیب، کاروان کشتی آزاد ایران در این رقابت‌ها با ۶ مدال (۲ طلا، ۱ نقره و ۳ برنز) و ۸۰ امتیاز در رده سوم جدول رده‌بندی تیمی قرار گرفت.