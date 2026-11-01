به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در حاشیه دویست‌وچهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر، به تصویب طرح دوفوریتی نامگذاری اماکن شهری با هدف گرامیداشت یاد و خاطره قهرمانان ملی و شهدای جنگ اشاره کرد.

علی صالحی افزود: پیرو تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر مزین کردن فضا‌های شهری به نام شهدا، با تصویب دوفوریت و کلیات طرح، مقرر شد، مرکز فرهنگی کودک و نوجوان در منطقه ۳ به نام شهید علی لندی، بوستان شهری حدفاصل پل وحید در منطقه ۵ به نام «فرشتگان میناب» و چهارراه نیروی هوایی در منطقه ۸ شهرداری اصفهان که محل شهادت چهار کودک دانش‌آموز شهید اصفهانی (هدی و بشری دلیری، آتوسا انصاری و رادمهر وفایی) بود، به نام «چهارراه شهدای کودک» نامگذاری شود.

وی ابراز امیدواری کرد: این حرکت یادآور ایثارگری‌های شهدای والامقام برای شهروندان باشد.