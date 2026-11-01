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طرح دوفوریتی نامگذاری برخی مناطق شهری اصفهان به نام قهرمانان ملی و شهدای دانشآموز تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در حاشیه دویستوچهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر، به تصویب طرح دوفوریتی نامگذاری اماکن شهری با هدف گرامیداشت یاد و خاطره قهرمانان ملی و شهدای جنگ اشاره کرد.
علی صالحی افزود: پیرو تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر مزین کردن فضاهای شهری به نام شهدا، با تصویب دوفوریت و کلیات طرح، مقرر شد، مرکز فرهنگی کودک و نوجوان در منطقه ۳ به نام شهید علی لندی، بوستان شهری حدفاصل پل وحید در منطقه ۵ به نام «فرشتگان میناب» و چهارراه نیروی هوایی در منطقه ۸ شهرداری اصفهان که محل شهادت چهار کودک دانشآموز شهید اصفهانی (هدی و بشری دلیری، آتوسا انصاری و رادمهر وفایی) بود، به نام «چهارراه شهدای کودک» نامگذاری شود.
وی ابراز امیدواری کرد: این حرکت یادآور ایثارگریهای شهدای والامقام برای شهروندان باشد.