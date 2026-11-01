به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت : پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی، طی یک عملیات دقیق اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری تعدادی از اخلالگران اقتصادی در شرکت لوله‌گستر اسفراین شدند.

سید جواد ایلالی افزود: بر اساس این گزارش، در میان افراد دستگیرشده، تعدادی از مدیران ارشد این شرکت نیز حضور دارند.