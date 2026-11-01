به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت: در پی وقوع سرقت از خانه‌ها و ساختمان‌های در دست ساخت در شهر یزد ماموران انتظامی با تحقیقات میدانی در هفته گذشته، ۸ سارق را شناسایی کردند. وی افزود: با هماهنگی قضائی، سارقان در عملیات‌های مختلف دستگیر و به اداره پلیس منتقل و در بازجویی‌ها به ۲۱ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه سارقان مقادیری اموال مسروقه کشف و تحویل مالباختگان شد.