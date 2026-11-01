به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان، با اشاره به اهمیت اتوبان شهید آقابابایی به‌عنوان یکی از محور‌های مهم ارتباطی شهر اصفهان افزود: این مسیر به‌دلیل حجم تردد خودرو‌ها و نقش آن در جابه‌جایی روزانه شهروندان از اهمیت ویژه‌ای در شبکه حمل‌ونقل شهری برخوردار است که به همین دلیل نگهداری اصولی و بهسازی مستمر آن از جمله اولویت‌های مدیریت شهری در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان به‌شمار می‌رود.

محمد صیرفی‌نژاد ادامه داد: با توجه به ضرورت ارتقای کیفیت معابر و بهبود شرایط تردد در این محور عملیات اجرایی طرح آسفالت‌تراشی و روکش آسفالت اتوبان شهید آقابابایی در حدفاصل اطشاران تا پل جی آغاز شده و مرحله نخست این طرح با اعتباری بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در راستای بهبود زیرساخت‌های شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان است، افزود: آسفالت مناسب و استاندارد معابر علاوه بر ایجاد شرایط مطلوب‌تر برای رانندگان در کاهش استهلاک خودروها، بهبود کیفیت تردد و ارتقای ایمنی مسیر نیز نقش مؤثری دارد که از این رو تلاش می‌کنیم با اجرای اقدامات عمرانی هدفمند وضعیت معابر اصلی محدوده منطقه را بهبود بخشیم و زمینه استفاده ایمن‌تر و مطلوب‌تر از این مسیر را فراهم کنیم.