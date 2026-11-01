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بهسازی و روکش آسفالت بزرگراه آقابابایی اصفهان با ۳۵ میلیارد ریال اعتبار در دست اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان، با اشاره به اهمیت اتوبان شهید آقابابایی بهعنوان یکی از محورهای مهم ارتباطی شهر اصفهان افزود: این مسیر بهدلیل حجم تردد خودروها و نقش آن در جابهجایی روزانه شهروندان از اهمیت ویژهای در شبکه حملونقل شهری برخوردار است که به همین دلیل نگهداری اصولی و بهسازی مستمر آن از جمله اولویتهای مدیریت شهری در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان بهشمار میرود.
محمد صیرفینژاد ادامه داد: با توجه به ضرورت ارتقای کیفیت معابر و بهبود شرایط تردد در این محور عملیات اجرایی طرح آسفالتتراشی و روکش آسفالت اتوبان شهید آقابابایی در حدفاصل اطشاران تا پل جی آغاز شده و مرحله نخست این طرح با اعتباری بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح در راستای بهبود زیرساختهای شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان است، افزود: آسفالت مناسب و استاندارد معابر علاوه بر ایجاد شرایط مطلوبتر برای رانندگان در کاهش استهلاک خودروها، بهبود کیفیت تردد و ارتقای ایمنی مسیر نیز نقش مؤثری دارد که از این رو تلاش میکنیم با اجرای اقدامات عمرانی هدفمند وضعیت معابر اصلی محدوده منطقه را بهبود بخشیم و زمینه استفاده ایمنتر و مطلوبتر از این مسیر را فراهم کنیم.