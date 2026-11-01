به مناسبت روز جهانی استاندارد و در برنامه‌ای سالانه، از ۱۵ واحد تولیدی نمونه ملی و استانی در استان مرکزی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل استاندارد استان مرکزی از تجلیل ۱۵ واحد تولیدی نمونه ملی و استانی به مناسبت روز جهانی استاندارد خبر داد و گفت: این واحد‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، غذایی، معدنی، خودروسازی و پتروشیمی فعالیت دارند.

نصراللهی افزود: این واحد‌های تولیدی در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع غذایی، کشاورزی، مکانیک و فلزشناسی، صنایع ساختمانی و معدنی، خودرو و نیروی محرکه و همچنین صنایع شیمیایی و پتروشیمی فعالیت دارند.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به برگزاری سالانه این برنامه گفت: تجلیل از واحد‌های تولیدی نمونه از برنامه‌های مستمر سازمان ملی استاندارد ایران با هدف ترویج فرهنگ استاندارد و ارتقای کیفیت تولیدات است.