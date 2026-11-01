مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران، از اجرای طرح‌های حمایتی «پویش زمستان گرم» با بهره گیری از عایدات موقوفات و نیت واقفین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ حسن میرکریمی با اشاره به تنوع موضوعات موقوفات، گفت: امروزه بالغ بر ۸۰۰ عنوان مختلف در حوزه خیر و نیت واقفین احصا شده است که بسیاری از آن‌ها در قالب پروژه‌های اجتماعی و حمایتی اجرا می‌شوند.

میرکریمی در این خصوص گفت:در راستای حمایت از خانواده‌های آسیب پذیر، اقلامی نظیر سبد‌های معیشتی، لوازم گرمایشی، لباس گرم و لوازم التحریر از محل درآمد موقوفات تهیه شده است.

وی افزود: این اقدامات به صورت مرحله‌ای و در طول سال در سراسر کشور توسط تمامی بِقاع متبرکه انجام می‌شود، اما در حال حاضر تمرکز بر تأمین ارزاق و لوازم گرمایشی برای جامعه هدف در محدوده مدیریت اوقاف تهران است. ارزش هر سری جهیزیه، شامل لوازم برقی (نظیر ماشین لباسشویی، یخچال، اتو و جاروبرقی) حدود ۲۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران گفت: بسته‌های معیشتی شامل اقلامی مانند برنج، روغن و حبوبات، بین ۲ تا ۲ ونیممیلیون تومان ارزش دارند و لباس‌های گرم نیز با مشارکت تولیدکنندگان، از حدود یک ونیم میلیون تومان به بالا تهیه می‌شوند.

میرکریمی در ادامه با اشاره به توزیع تجهیزات گرمایشی، اعلام کرد که در مجموع ۱۱۰ عدد بخاری برای توزیع در نظر گرفته شده که در دو مرحله انجام خواهد شد و در مرحله نخست، ۵۰ عدد از آن توزیع می‌گردد. همچنین اولویت در این طرح ها، اجرای نیت واقف در محل وقوع وقف است.

وی در پایان با اشاره به امکان مشارکت شهروندان در این طرح‌های خیرخواهانه، گفت:امکان پذیرش این مساعدت‌ها در دفاتر اداره اوقاف و همچنین در آستان‌های مقدسی همچون «آستان امامزاده روح الله» فراهم است.