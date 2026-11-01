به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هم‌زمان با سالروز ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز فرهنگ عمومی، رویداد آموزشی «قهرمانان زمین» با محوریت آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه محیط زیست، ویژه دانش‌آموزان مقاطع دبستان و متوسطه برگزار می شود.

در این برنامه، مجموعه‌ای از فعالیت‌های آموزشی و سرگرم‌کننده از جمله قصه‌گویی، بازی، نمایش، گفت‌و‌گو، نقاشی، مسابقه و آزمون‌های محیط‌زیستی برای مشارکت دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است تا مفاهیم مرتبط با حفاظت از محیط زیست و مسئولیت‌پذیری در قبال طبیعت، در قالب فعالیت‌های متناسب با گروه سنی آنها ارائه شود.

رویداد «قهرمانان زمین» از ساعت ۸ تا ۱۰ و ۱۰ تا ۱۲ روز چهارشنبه، چهاردهم آبان، در فرهنگسرای باران واقع در خیابان کاوه اصفهان برگزار خواهد شد و دانش‌آموزان مقاطع دبستان و متوسطه مخاطبان آن هستند.