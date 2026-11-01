به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر گفت: در پی وصول حکم جلب یک محکوم متواری، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر قرار گرفت

سرهنگ علی سبحانی افزود: در بررسی‌های پلیس مشخص متهم از ۶ نفر سنگ ساختمانی خریداری و بابت آن به فروشندگان ۶۰ میلیارد ریال چک داده که هیچ‌کدام از چک‌ها در موعد مقرر وصول نشده و وی نیز به تماس‌های خود پاسخگو نبوده و متواری شده است.

وی گفت: پرونده این متهم برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شد.

سرهنگ سبحانی به شهروندان توصیه کرد؛ هنگام معامله با چک، در خصوص هویت فرد و مدارک ارائه‌شده تحقیقات لازم را به عمل آورده و پس از اعتبارسنجی چک‌ها نسبت به تحویل کالا و اجناس اقدام کنند.