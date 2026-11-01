گروه‌های جهادی و مردمی البرز با انعقاد تفاهم‌نامه اقدام مشترک میان سازمان بسیج سازندگی استان و اداره‌کل مدیریت بحران استانداری، نقش فعال‌تری در آمادگی و مقابله با بحران‌های احتمالی استان بر عهده می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، نشست مشترک سازمان بسیج سازندگی استان البرز و اداره‌کل مدیریت بحران استانداری با حضور سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار، مسئول سازمان بسیج سازندگی استان، محمدرضا فلاح‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، مسئولان قرارگاه‌های جهادی و جمعی از معاونان و کارشناسان دو مجموعه برگزار شد.

در این نشست، طرفین با امضای تفاهم‌نامه اقدام مشترک، بر استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و نیروهای مردمی برای ارتقای آمادگی استان در برابر بحران‌های احتمالی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کردند.

پیش‌بینی نیازهای ضروری، ذخیره‌سازی سوخت و مواد غذایی و تشکیل تیم‌های واکنش سریع جهادی در محلات، از مهم‌ترین محورهای مورد بررسی در این نشست بود؛ اقداماتی که با هدف افزایش آمادگی میدانی و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان در شرایط اضطراری دنبال می‌شود.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، استفاده سازمان‌یافته از ظرفیت قرارگاه‌های جهادی و نیروهای داوطلب می‌تواند به تقویت توان عملیاتی مدیریت بحران، تسهیل امدادرسانی و پشتیبانی از اقدامات دستگاه‌های مسئول در مناطق آسیب‌دیده کمک کند.

همچنین در این جلسه، درباره چگونگی آمادگی برای بحران‌های پیش‌رو، تأمین ملزومات مورد نیاز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در سطح محلات تبادل نظر شد. تشکیل تیم‌های واکنش سریع جهادی نیز با هدف افزایش سرعت حضور نیروهای آموزش‌دیده و سازمان‌یافته در شرایط اضطراری مورد توجه قرار گرفت.

هماهنگی میان سازمان بسیج سازندگی، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری و قرارگاه‌های جهادی استان از دیگر محورهای این نشست بود که بر ضرورت تعامل مستمر، تقسیم مسئولیت‌ها و استفاده مؤثر از امکانات و ظرفیت‌های موجود تأکید شد.

در پایان این نشست، سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار، مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز، به‌عنوان عضو جدید شورای مدیریت بحران استان انتخاب شد تا زمینه مشارکت بیشتر ظرفیت‌های بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی در هماهنگی‌های مرتبط با مدیریت بحران فراهم شود.

این تفاهم‌نامه در راستای تقویت آمادگی استان البرز در برابر حوادث و بحران‌های احتمالی و توسعه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی منعقد شده است.