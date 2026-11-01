رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در جریان بازدید از ستاد‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان‌های زارچ و اشکذر، سرشماری سال ۱۴۰۵ را یکی از مهم‌ترین رویداد‌های آماری و برنامه‌ریزی کشور خواند و بر رویکرد «ثبتی‌مبنا» و ضرورت تکمیل اطلاعات توسط شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مجید دهقانی‌زاده به همراه هیأت همراه با حضور در شهرستان‌های زارچ و اشکذر، ضمن بازدید میدانی از ستاد‌های سرشماری این شهرستان‌ها، با فرمانداران (به عنوان مدیران اجرایی سرشماری شهرستان)، معاونان فنی و آموزشی و مأموران آمارگیر دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این بازدید‌ها مسائل، مشکلات و روند اجرای طرح بررسی و دستورات مقتضی جهت رفع موانع صادر شد.

مجید دهقانی‌زاده در این بازدیدها، با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح اظهار داشت: سال ۱۴۰۵ یکی از مهم‌ترین رویداد‌های آماری و برنامه‌ریزی کشور با اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن رقم می‌خورد که پایه و اساس تصمیم‌سازی‌های کلان، توسعه متوازن و رفاه کشور خواهد بود.

وی با تأکید بر تفاوت‌های اساسی این دوره از سرشماری با دوره‌های پیشین تصریح کرد: با توجه به نیاز‌های روز جامعه، سرشماری امسال عمدتاً متکی بر بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور و به روش ثبتی‌مبنا انجام خواهد شد.

وی افزود: این رویکرد به ما داده‌های دقیق‌تر، قابل‌اعتمادتر و وسیع‌تری می‌بخشد تا بتوانیم برنامه‌ریزی بهتری را برای توسعه و پیشرفت همه مناطق شهری و روستایی استان در دستور کار قرار دهیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد به طراحی دو ساله این طرح در سطح کشور اشاره کرد و افزود: در این مرحله، دو برنامه اصلی در دستور کار قرار دارد؛ بخش نخست مربوط به تکمیل اطلاعات افرادی است که اطلاعات ثبتی آنها ناقص است. این افراد — صرفاً کسانی که پیامک رسمی از سوی مرکز آمار ایران برایشان ارسال می‌شود — باید با مراجعه به سامانه «دولت من» نسبت به تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات خود اقدام کنند.

دهقانی‌زاده تاکید کرد: شهروندان اطمینان داشته باشند که این اطلاعات کاملاً محرمانه بوده و هیچ‌گونه استفاده یا سوءاستفاده‌ای خارج از چارچوب مباحث جمعیتی از آنها صورت نخواهد گرفت.

وی بخش دوم را مراجعات پیمایشی هدفمند و محدود عنوان کرد و گفت: در این روش قرار نیست به تمامی خانوار‌ها مراجعه شود؛ بلکه مراجعات ما به صورت هدفمند و به منظور شناسایی دقیق ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی خانوار‌ها (مانند وضعیت اشتغال، امکانات زندگی و مسائلی از این دست) انجام می‌شود تا به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای رفاه مردم یاری رساند.

مدیر اجرایی سرشماری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود در جمع دست‌اندرکاران و مأموران آمارگیر، با اشاره به ریشه‌یابی خطا‌های آماری گذشته و لزوم دقت در ثبت ویژگی‌های خانوار‌ها تصریح کرد: اطلاعات دقیق و بی‌نقص اقتصادی و اجتماعی، شالوده اصلی توزیع اعتبارات، متوازن‌سازی بودجه‌ها و سهمیه‌های استانی و شهرستانی است.

دهقانی‌زاده بیان داشت: وقتی داده‌ها و محاسبات مصرفی نظیر آب، انرژی و امکانات خانوار‌ها دقیق ثبت شود، در زمان جذب اعتبارات و تخصیص منابع در سطح ملی و استانی با چالش کمتری مواجه خواهیم شد و حق هیچ شهرستانی تضییع نخواهد شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از زحمات شبانه‌روزی فرمانداران، ستاد‌های سرشماری، کارشناسان و مأموران آمارگیر در سطح استان، از عموم شهروندان خواست با همکاری همه‌جانبه، پاسخگویی دقیق به مأموران آموزش‌دیده و مشارکت در تکمیل سامانه‌ها، یاری‌گر نظام برنامه‌ریزی استان در ترسیم آینده‌ای روشن و مبتنی بر واقعیت باشند.