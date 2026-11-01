یک مطب دندانپزشکی در رشت که از سوی افراد بدون صلاحیت علمی و تخصصی اداره می‌شد، با حضور کارشناسان و حکم قضایی بسته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: در پی گزارش واحد دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از یک مطب غیرمجاز دندانپزشکی که در خانه‌ای در رشت راه اندازی و از سوی افراد بدون صلاحیت علمی اداره می‌شد، با هماهنگی معاون دادستان مرکز استان، بازرسی شد.

مرتضی امینی افزود: با بررسی شرایط، تخلف متصدیان این مجموعه محرز و این مطب غیرمجاز با حکم تعزیرات حکومتی استان، تعطیل و پرونده این واحد درمانی غیرقانونی برای رسیدگی خارج از نوبت قانونی، به شعب تعزیرات حکومتی گیلان ارجاع شد.

وی با تأکید بر نصب نوشته ای مبنی بر تعطیلی به عنوان عاملی بازدارنده، گفت: تعیین جریمه نقدی برای برخی متخلفان بازدارنده نیست، اما اعلام عمومی تخلف از طریق نصب پارچه نوشته و تعطیلی واحد، هزینه اجتماعی سنگینی برای متخلف رقم می‌زند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: نمی‌توان سلامت مردم را به خاطر ناهماهنگی دستگاه‌ها به خطر انداخت و برخورد قاطع، هماهنگ و بازدارنده با افراد متخلف یک مطالبه عمومی است.