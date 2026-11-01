رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: حقوق مالکان، تجّار و صیادان آسیب دیده از حملات دشمن درحال پیگیری، و خدمات وکالت و کارشناسی برای آنها رایگان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مجتبی قهرمانی در جلسه ویژه پیگیری خسارات وارد شده به شناور‌ها و خدمات دریانوردی در نبرد هرمز افزود: برای تسهیل امور آسیب‌دیدگان از جمله فرآیند گرفتن وکیل، امور کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به صورت کاملاً رایگان صورت می‌گیرد.

وی گفت: هدف، ثبت سریع دادخواست‌ها در مراجع قضایی داخلی و شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران در کوتاه‌ترین زمان ممکن است تا خسارات وارده به تجار، صیادان و مالکان شناور‌ها را از دشمن آمریکایی_صهیونیستی دریافت و به صاحبان حق بازگردانیم.

قهرمانی افزود: تاکنون براساس گزارش‌های اداره بنادر و شیلات، مالکان ۳۵۳ شناور دارای مجوز قانونی، درخواست خسارت‌های خود را ثبت کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: همچنین پیگیری‌ها برای شناور‌های بدون مجوز نیز در جریان است تا با گرفتن وکالت قانونی، امکان کارشناسی و مطالبه خسارت فراهم شود.

قهرمانی با اشاره به ابعاد انسانی این جنایت افزود: در این حملات ۴۶ تن از دریانوردان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند که ۱۶ تن از این شهدا جاویدالاثر هستند و همزمان با پیگیری پرونده‌های کیفری، مطالبه خسارت نیز دنبال شود.

وی گفت: برای پیگیری خسارات وارد شده به تأسیسات، ساختمان‌های اداره بندر، اسکله‌ها و همچنین پیگیری حقوق ۶ شرکت خصوصی آسیب‌دیده در بندر شهید رجایی نیز پرونده‌های جداگانه تشکیل شده است.

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رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: همچنین مقرر شده است علاوه بر مراجعات حضوری، گروه‌هایی از مرکز وکلا با مراجعه به تعاونی‌ها و بنادر مختلف شهرستان‌های استان، ضمن اطلاع‌رسانی گسترده، وکالت‌های صیادان، تجار و مالکان آسیب‌دیده را در محل دریافت کنند.

قهرمانی گفت: پس از اقدامات میدانی، زمان و مکان مشخصی در مرکز استان تعیین می‌شود تا مالکان و زیان‌دیدگان بتوانند برای تکمیل فرآیند و ثبت نهایی وکالت خود، به مرکز استان مراجعه کنند.