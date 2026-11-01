شرکت توانیر اعلام کرد حدود ۹۰ درصد مشترکان خانگی، بسته به میزان مصرف برق، ماهانه بین ۷ تا ۲۲ هزار تومان بابت هزینه سوخت نیروگاهی پرداخت می‌کنند؛ منابع حاصل از این محل نیز برای تأمین هزینه حمل‌ونقل سوخت به نیروگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های تولید برق، به‌ویژه تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شرکت توانیر با تشریح سازوکار محاسبه هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق اعلام کرد این هزینه بر اساس مصوبات کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت نیرو تعیین می‌شود.

بر اساس اعلام توانیر، در تعیین این هزینه، ملاحظات فنی و اقتصادی و همچنین میزان مصرف برق مشترکان در نظر گرفته می‌شود؛ به‌طوری‌که مشترکان کم‌مصرف و مشترکانی که مصرف آنها در محدوده الگوی مصرف قرار دارد، کمترین سهم را از این هزینه پرداخت می‌کنند.

بر اساس نرخ‌های جدید ابلاغی، حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی که در محدوده الگوی مصرف قرار دارند، به‌طور متوسط ماهانه حدود ۷ هزار تومان بابت هزینه سوخت نیروگاهی می‌پردازند. این رقم برای مشترکانی که تا یک‌ونیم برابر الگوی مصرف برق استفاده می‌کنند و حدود ۱۵ درصد مشترکان را تشکیل می‌دهند، به‌طور متوسط ۲۲ هزار تومان در ماه برآورد شده است.

به این ترتیب، حدود ۹۰ درصد مشترکان خانگی ماهانه بین ۷ تا ۲۲ هزار تومان بابت این بخش از هزینه برق پرداخت می‌کنند.

توانیر اعلام کرده است منابع حاصل از این محل برای تأمین هزینه حمل‌ونقل سوخت به نیروگاه‌ها و توسعه ظرفیت تولید برق، به‌ویژه ساخت و تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، هزینه می‌شود.

نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از ظرفیت بخش بخار، امکان تولید برق بیشتر بدون مصرف سوخت اضافی در این بخش را فراهم می‌کنند و از این رو، در شرایط محدودیت تأمین سوخت، به افزایش بهره‌وری و پایداری تولید برق کمک می‌کنند.

شرکت توانیر تأکید کرده است اختصاص این منابع به زیرساخت‌های سوخت‌رسانی و توسعه ظرفیت‌های کارآمد تولید برق، با هدف ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌ها، کاهش وابستگی به سوخت و تقویت پایداری تأمین برق کشور انجام می‌شود.