به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،این یادمان در مساحتی افزون بر ۱۵ هزار متر مربع برپا شده است و در ایام فاطمیه میزبان عاشقان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام است.

بیش از ۱۰۰ نفر از شهرستان‌های خفر، شیراز، فیروزآباد، جهرم و مرودشت به مدت دو ماه در برپایی این مجموعه فرهنگی مذهبی، تلاش شبانه‌روزی داشتند.

در یادمان یاس کبود امسال، بیش از ۲۵ راوی در بخش‌های مختلف این یادمان به روایتگری وقایع می‌پردازند.

یادمان «یاس کبود» در سه بخش اصلی طراحی شده است که وقایع دوران زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، وقایع کربلا، جنگ تحمیلی و همچنین حوادث جنگ اخیر را به تصویر می‌کشد.

در حاشیه این یادمان، برنامه‌های متنوع فرهنگی از جمله برپایی نمایشگاه عکس و خاطرات شهدا بویژه شهدای دانش‌آموز میناب و لامرد، شب‌های شعر فاطمی، اجرای سرود و آیین‌های عزاداری برگزار می‌شود.

این یادمان از ۷ تا ۲۲ آبان ماه همه روزه از ساعت ۱۵ الی ۲۲ میزبان علاقه‌مندان است.